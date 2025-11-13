宜蘭受鳳凰颱風與東北季風的共伴效應影響，遭豪雨狂炸，多處出現淹水災情。有網友發現一間蝦皮店到店的物流箱，因淹水而漂流到馬路上，路過車輛紛紛閃避。蝦皮對此回應，第一時間已把包裹收回整理，若有受損將依規定協助退款買家、賠付賣家。

一位網友11日晚間於社群平台Threads發布一段影片，在宜蘭監理站旁，一間蝦皮店到店因淹水，導致多個物流箱漂到馬路上，畫面讓原PO直呼「你的訂單正在泡水中」。影片中可見不少車輛行駛經過時，紛紛閃避，就怕撞上。

貼文引起網友熱議，吸引近6.6萬人瀏覽，「天哪我昨天才去這家領」、「雨下大了」、「還好我的貨昨天就領走」、「好險我最近沒訂」、「我明明沒選海運…」、「我今天也不敢出貨」。

《中時新聞網》詢問蝦皮，業者表示，12日凌晨已在第一時間派員將包裹收回整理完畢，後續將逐件檢查確認，如果包裹有受損，平台會依規定協助退款買家並賠付賣家，若消費者對於收到的包裹有疑慮，也可依規定申請退貨退款，保障權益。

根據中央氣象署資料顯示，11月10日至12日12時，宜蘭東澳嶺累積雨量破1千毫米，冬山、蘇澳等地累積雨量也相當驚人，積淹水災情頻傳，蘇澳更是一度淹到近一層樓高。