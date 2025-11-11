今年第26號颱風「鳳凰」來襲，公路局今日指出，預警性封閉路段共4處 ，包含台8線關原至太魯閣路段、台9丁線蘇澳至東澳路段、台20臨105線梅山口至大關山路段、台20線向陽至初來路段。

公路局表示，截至今日21時45分止，相關道路通阻訊息如下：

一、預警性封閉路段共4處

1.花蓮縣秀林鄉台8線116K＋400~184K＋500（關原至太魯閣路段）已於11日13時實施預警性封閉。

2.宜蘭縣蘇澳鎮台9丁線2K~16K＋900（蘇澳至東澳路段）已於11日16時50分實施預警性封閉。

3.高雄市桃源區台20臨105線0K~37K（梅山口至大關山路段）預計於12日7時至17時實施預警性封閉。

4.臺東縣海端鄉台20線149K＋110~199K（向陽至初來路段）預計於11日22時實施預警性封閉。

二、災阻路段共6處

1.宜蘭縣蘇澳鎮台2線161K＋200（龍德路段）淹水無法通行，視水退後評估開放通行。

2.宜蘭縣蘇澳鎮台2線165K＋070~166K＋500（蘭陽隧道路段）淹水無法通行，視水退後評估開放通行。

3.宜蘭縣蘇澳鎮台2戊線7K~9K＋750（隘丁路段）淹水無法通行，視水退後評估開放通行。

4.宜蘭縣蘇澳鎮台9線101K＋300~102K＋900（蘇澳新站至箕山橋路段）淹水無法通行，視水退後評估開放通行。

5.花蓮縣光復鄉台9線228K＋500~236K＋500（馬太鞍溪河床臨時便道）南下及北上便道遭水流淹沒，視水退確認災情後，評估搶通時程。

6.宜蘭縣蘇澳鎮台9丁線1K~1K＋500（蘇澳市區路段）淹水無法通行，視水退後評估開放通行。