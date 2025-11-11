大陸央視11日報導，海上風電是清潔能源重要組成部分，2025海上風電現代產業鏈共鏈行動大會日前閉幕，2025年前三季，大陸海上風電累計併網容量達到4461萬瓩，已連續四年保持世界第一。

在福建漳浦海域，大陸首台20兆瓦海上風電機組的基礎鋼管樁施工已完成，為後續風機安裝奠定基礎。同時，福清三峽海上風電產業園風機主機已完成最後檢測工作，即將裝船運往施工海域。

三峽集團福建分公司產業園總經理盛雷指出，風機將安裝在離岸超過30公里海域，主機輪轂中心安裝高度達到174米。安裝完成後，每年可以生產8000萬度清潔電能，相當於4.4萬戶家庭一年用電需求。

2025年以來，大陸海上風電關鍵技術持續刷新全球紀錄。在山東東營，全球單機容量最大26兆瓦級海上風電機組成功併網發電。在廣西北海，全球首台16兆瓦大容量漂浮式海上風電成套系統裝備完成組裝，成為全球已安裝單機容量最大漂浮式海上風電系統裝備。在江蘇鹽城，大豐800兆瓦海上風電項目刷新大陸海上風電專案離岸距離紀錄。

海上風電技術已成為全球能源科技競爭的前沿陣地，構建自主可控、安全可靠的現代產業鏈是大陸從風電大國邁向風電強國的核心路徑。在2025海上風電共鏈行動大會上，海上風電現代產業鏈聯盟正式成立，同時發布大陸首分《海上風電技術攻關清單》，為全行業協同攻關畫定「路線圖」。

在大會現場，20兆瓦海上風電機組生產廠家負責人表示，大容量風機研發製造是典型系統工程，需全產業鏈協同突破。

企業負責人吳先友表示，整機設計完以後能不能把它加工製造出來，製造完以後能不能把它測試閉環掉，證明零組件是可靠的，整個鏈條比較長。此次聯合攻關算是把大陸風電產業品質做了一次大提升。

這分涵蓋16項前沿技術的攻關清單，系統梳理當前海上風電產業發展面臨的核心問題，清單推動產業鏈協作模式從「設計後適配施工」的事後調整，轉向「開發階段多方共創」的前置協同，大幅提升項目案效率與安全性。

企業負責人汪濤稱，面對更多更惡劣的海況環境，施工模式跟原來單船作業或船組作業有了根本區別，需要全行業共同從開發、設計、施工、運維各環節，有一個充分的事前協同。

目前，海上風電產業已培育出30家大陸國家級專精特新「小巨人」企業。這些企業在風機軸承、海底電纜、監測感測器等細分領域深耕，成為破解清單中細分技術難題的核心支撐。

大陸國務院國資委祕書長莊樹新表示，圍繞海上風電關鍵技術、前沿引領技術、顛覆性技術，補缺點、鍛優點，加快突破技術研發，打通供應鏈堵點，提升價值鏈水準，實現全產業鏈規模化、集約化發展。不斷構建世界級風電產業集群，加快構建具有完整性、先進性、安全性海上風電現代產業體系。