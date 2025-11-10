中度颱風「鳳凰」直撲台灣南部而來，12日可能發展為「非常強烈」颱風，預測12至13日之間從台灣中南部登陸，7月「丹娜絲」颱風時嚴重受創的台南沿海地區居民，目前是繃緊神經，包括七股、北門等區公所都派員檢查抽水機、防水閘門、規畫避難收容處所、預備發電機，收容所備齊飲水、餅乾、泡麵等。居民都祈求神明保佑「颱風不要再來了！」。

聽到「鳳凰」颱風的路徑和「丹娜絲」相似，台南沿海地區的民眾第一時間反應是「不要再來了！」，因為丹娜絲颱風的重創，經過四個月的重建及整理家園，好不容易生活恢復到正常，聽到「鳳凰」颱風要來，部分還在整修的房屋屋頂趕緊加快速度，希望在颱風來襲前，將屋頂全部修好，或先做好固定，免被颱風吹垮。

蚵農擔心鳳凰颱風會將浮棚式蚵架吹上岸造成嚴重災害。（本報資料照片／郭良傑台南傳真）

台61線公路下方堆置的模板恐會被強風吹到路面影響交通，居民通知區公所派員處理。（民眾提供／郭良傑台南傳真）

北門區的邱姓民眾指出，丹娜絲颱風時，農漁民作業的海邊或魚塭工寮被吹垮後，有些只以帆布覆蓋屋頂，10日中午以後沿海地區風勢加大，帆布被吹得發出響聲，為防止帆布被吹走，甚至造成災害，多數農漁民選擇將帆布拆掉，讓工寮只剩屋架來減少損失；還有台61線北門交流道下堆放的模板，丹娜絲颱風來時被吹到路面影響行車，也已通知區公所前往處理。

王姓蚵農則擔心，今年9月以後七股、安平地區的浮棚式蚵架放養的中蚵還不到收成期，這次颱風來襲若帶來強風巨浪，恐會對這些浮棚式蚵架造成嚴重傷害。蚵農在前兩天即出海，到養殖區對蚵架進行固定，希望能降低災損。

從「鳳凰」颱風生成後，台南沿海的各區公所即開始進行防颱工作，召開防颱整備會議，從上周五就要求檢查測試各區的抽水機、防水閘門，並先將滯洪池內的水抽光，準備沙包、防水擋板給需要的民眾。北門區長林建男表示，區公所已將備用發電機送到各里，加滿油及進行測試，確認功能正常；另外對於易淹水低漥地區的20多名保全戶，已先行通知，若颱風來時有安全顧慮，即會先行撤離。

七股區長李佳隆表示，區內的排水溝、側溝已全面進行檢查、疏通，確保颱風帶來大雨時能正常排水；避難收容中心的社區活動中心、廟宇香客大樓等，已先行準備飲水、餅乾、泡麵、乾糧等，以便居民撤離收容時，確保物資不缺，最重要的是「希望颱風不要來！」。