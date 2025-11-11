外媒報導，歐盟執委會正研究迫使歐盟成員國逐步在電信網路中，移除中企華為和中興通訊的設備的方法。

香港信報引述外電消息，歐盟執委會副主席維爾庫南（Henna Virkkunen）希望，將歐委會2020年關於停止在行動網路中使用高風險供應商的建議，轉化為具有法律約束力的要求。儘管基礎設施相關決策掌握在各國政府手中，但其提案將要求歐盟國家遵循執委會的安全指導方針。維爾庫南還在研究限制中國設備供應商，在固定線路網路中的使用。

隨著中國與歐盟的經貿和政治關係陷入緊張，歐盟越來越關注中國電信設備製造商帶來的風險，並擔心將關鍵國家基礎設施的控制權，交給與中國當局關係密切的公司可能會損害國家安全利益。

知情人士指出，執委會還在考慮採取措施，迫使非歐盟國家不要依賴中國供應商，包括停止向那些透過「全球門戶」（Global Gateway）計畫來採購華為設備的國家發放相關款項。