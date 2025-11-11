新任總經理張松鑌畢業於清華大學化學工程系，是AI資料中心電力工程的實力戰將，其功績涵蓋Google在亞洲地區最大的台灣資料中心的雲端機房(IDC) 第一至五期電力及光纖工程，Google馬來西亞資料中心機房的建置。同時IDC機房設備不可或缺的匯流排製造，也是張松鑌熟悉的領域。

大同指出，擁有超過30年豐富技術與產業管理經驗的張松鑌，曾服務於東元電機與中興電工集團，於擔任東元電機智慧能源事業群總經理期間，統籌智慧能源事業群包含EPC工程及相關電力設備，帶領團隊取得多項大型工程，包含台灣高速鐵路、台鐵、捷運等交通工程。並且曾攜手西門子在台灣自製潔淨氣體絕緣開關設備，也參與多項離岸風電陸域變電站工程、儲能系統工程、升壓站及STATCOM統包工程等大型電力系統統包工程，以及大型商場、飯店、辦公大樓、醫院等機電工程。因此，不管是電力或是智慧能源產業，張松鑌可說是戰績顯赫，資歷豐富完整。

原任總經理沈柏延辭任，董事會感謝沈柏延任期間以其資通訊整合長才，貢獻大同。隨著重要管理層總經理任命的塵埃落定，張榮華宣示整備大同、全力迎戰AI商機、開拓國際市場，期許帶領大同開創下一個榮耀百年，在AI應用爆發的新時代，算力即電力，算力加電力等同於國力，各國政府及企業加速AI相關建置，電力能源系統設備的供給已然成為核心。

張榮華快速布局用人唯才，借重張松鑌總經理在機電能源及AI領域近30年的專業與實戰經驗，結合大同電力與新能源事業的優勢，進軍AI數據中心建置及相關電力系統設備供應鏈。