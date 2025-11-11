系微技術長Tim Lewis將於AI基礎架構議程中發表題為「以遙測為AI基礎架構的核心支柱」的演講，該演講將探討系微與Arm如何在Arm Neovers平台上推動基於標準的out-of-band遙測技術，並運用Arm Compute Subsystems (CSS)、Arm Total Design與Arm Server Base Manageability Requirement(SBMR)等標準實現跨層整合。

系微亦將展示其可立即投入量產的UEFI與OpenBMC韌體，如何協助營運商在大規模環境中模擬、驗證並導入遙測流程，確保從晶片到系統的高可靠度與互通性。

Tim Lewis表示，我們正共同定義AI基礎架構從晶片到系統的構建與管理方式，系微以創新的韌體技術與實際的遙測應用，為新一代平台帶來可靠性、可擴展性與透明性。

此次演講緊接著系微於OCP Global Summit 2025宣布加入Arm Total Design生態系之後舉行，作為Arm Total Design的合作夥伴，系微透過早期驗證與符合標準的韌體設計，加速基於Arm Neoverse CSS的客製化晶粒解決方案開發。