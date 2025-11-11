行政院長卓榮泰11日率部會首長赴立法院施政報告並備詢，國民黨立委林德福質詢時指出，明年度政府編列「AI新十大建設」預算311億元，為國家未來發展重心，盼AI能導入百工百業，促使產業升級轉型。卓榮泰指出，AI新十大建設分為三大主軸：智慧運用、關鍵技術與數位基磐，會協助中小企業轉型。

卓榮泰表示，明年為計畫首年，經費規模有限，部分項目仍在規劃階段，將依進度逐年加碼，AI新十大建設的推動，不僅是科技預算的再配置，更是台灣啟動新世代科技建設的起點。

卓榮泰強調，未來2、30年內，AI技術將決定台灣能否持續維持高科技領先地位，因此政府正以AI新十大建設為核心，統合資源、全面布局。他表示，「硬體製造我們已經領先全球，現在要讓軟體有登峰計畫，這就是AI新十大建設的目標。」

林德福進一步詢問，AI導入百工百業後，是否可能出現人力排擠效應，導致部分產業與職能被淘汰？

卓榮泰回應，AI的時代必然帶來轉型挑戰，政府會在人才培育、資金投入與數位基礎建設上同步推進。他坦言，AI確實可能造成部分產業變化，但政府已規劃協助中小微企業轉型，AI的時代有AI的問題，我們會事先防範，轉型是必然的過程。