適逢故宮創院百年，台灣大MyMoji以嶄新形式讓國寶「活」起來，觸動新世代觀眾。即日起於故宮南院推出限時免費體驗活動，民眾可透過故宮南院官網或館內海報掃描QR Code，自拍一張照片即可由AI快速生成專屬3D虛擬分身、換上古裝，穿越古今，製作個人專屬的八款3D動態貼圖。可見AI分身踏上范寬筆下的崢嶸山徑、漫步於郭熙《早春圖》的雲霧煙嵐間，或與故宮吉祥物小翠、哈奴曼一同遊歷李唐《萬壑松風圖》的蒼松疊嶺。AI技術讓文化以數位姿態重生，民眾透過MyMoji從「觀畫」走入「入畫」，展開一場穿越北宋山水的沉浸式旅程，並可一鍵分享至社群或即時通訊軟體。

為滿足多元個人化需求，MyMoji AI自拍建模技術提供成人、青少年與孩童三種身形，並可自訂眼、鼻、嘴、肩膀、腰臀比例等細節，導入「太空更衣間」概念，讓用戶可自由調整造型與服飾，打造更貼近真實且富有個人特色的AI 3D分身。MyMoji也將於11月13日至12月31日推出「AI換臉影片組合」免費體驗活動，用戶只需自拍一張即可AI換臉製作個人化影片，延伸AI創意應用的無限可能。

MyMoji不僅是一款AI建模工具，更是連結生活與文化的創意媒介。自推出以來，陸續與喔熊、醜白兔、喵喔等知名IP合作，從節慶活動、旅遊推廣、品牌IP到文化體驗，讓每位用戶都能參與創作、成為主角。目前MyMoji App下載數年增60%，累積製作貼圖近四萬張、年成長67%，AI換臉服務上線後亦累積近萬次使用，展現科技走入日常、創意無限的數位生活力。