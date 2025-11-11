生成式AI正迅速改寫全球各行各業生態，而為確保資料主權與創新競爭力，國科會以自研AI技術實踐「主權AI」願景，轄下國家實驗研究院國家高速網路與計算中心於今（11）日舉辦「TAIWAN AI RAP暨 TAIDE亮點成果發表會」，以「主權AI驅動革新，百業共創智慧臺灣」為主題，展示生成式AI在地化發展的最新成果與應用實例。

國科會主委兼國研院董事長吳誠文表示，政府正積極推動「AI新十大建設」，以「數位基磐、關鍵技術、智慧應用」三大方向，全面加速台灣邁向智慧國家數位基磐著重於算力建設、資料治理與主權AI，推動區域均衡、軟硬整合與人才培育；智慧應用則聚焦發展AI軟體產業、推動百工百業導入AI工具，並打造全民智慧生活圈，讓AI真正落地產業與生活。

國研院介紹，日常生活場域具體呈現TAIWAN AI RAP平台與TAIDE語言模型在各領域的落地成效與創新潛力，如醫療應用方面，高易資訊導入TAIDE模型，推出「診所通APP」智慧搜尋系統，能以自然語句精準匹配診所服務內容，提升個人就醫體驗；高雄榮總林博翔醫師運用RAP平台開發「ER-Pulse智慧交班平台」，實現急診交班流程自動化，將原需數分鐘的人工作業縮短至數秒，成為生成式AI導入臨床的成功典範。

教育領域方面，聆機科技建置教育AI助理平台，搭配TAIDE模型推動智慧教學安全落地，強調語境理解與在地價值觀的導入；農業科技研究院開發「豬事問AI」系統，讓農民透過簡單文字或語音輸入，即可查詢豬隻健康資訊與環境數據，大幅提升查詢效率與實務操作便利性，展現智慧農牧的應用成果。

國研院副院長林俊良指出，國研院透過整合旗下研究能量，致力打造橫跨產學研的研發服務平台，推動AI技術從基礎研究走向產業落地，未來國研院國網中心將持續強化生成式AI與高效能運算的結合，推展以TAIDE模型為核心的應用生態系，讓AI創新成果落地教育、醫療、製造等關鍵場域，推動臺灣邁向智慧化與永續化的新階段。

國研院國網中心主任張朝亮表示，生成式AI的技術突破已讓全球重新檢視AI主權與技術掌握的重要性，本次發表會聚焦於高效能AI應用開發平台TAIWAN AI RAP與台灣可信任AI對話引擎TAIDE兩大平台的最新成果，展現台灣在自主運算、AI平台技術與應用生態整合上的階段性進展。