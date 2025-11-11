第6屆台灣科學節開幕，牡丹鄉石門國小帶來排灣族古謠，讓海洋教育與文化傳承彼此滋養。（海生館提供／羅琦文屏東傳真）

屏東海生館8日至16日舉辦第6屆台灣科學節，民眾走進「漁識場科學市集」，近距離體驗海洋科學的樂趣與驚奇。（海生館提供／羅琦文屏東傳真）

屏東海生館8日至16日舉辦第6屆台灣科學節，「落山風海洋戲院」映後大合照，為台灣科學節首周活動畫下圓滿句點，下周還有系列活動，共享海洋科學與藝術饗宴。（海生館提供／羅琦文屏東傳真）

屏東海生館8日至16日舉辦第6屆台灣科學節，今年以「啟發心智 賦能未來」為主題，8日開幕現場邀請牡丹鄉石門國民小學帶來排灣族古謠及《與海洋交朋友》演唱，將族語、歌聲與海洋意象交織，為活動揭開深具文化底蘊的序幕。

海生館表示，自開館25年以來，持續深耕海洋科普教育與永續推廣，不僅邀請大眾走入館內探索，也主動將海洋科學帶入生活現場。今年更與石門國小合作，推動「沿河向海找母語」計畫，將傳統漁獵文化融入教材、回流校園，讓海洋教育與文化傳承相互滋養，為永續教育注入深厚人文力量。

海生館館長溫志宏與來賓攜手點亮由得獎學生設計、象徵海洋解說員的IP主題燈箱「海洋原動力」，象徵教育、藝術與科學能量匯流，期盼這股創作動能持續推動海洋教育向下扎根，鼓勵年輕世代以更多元的視角親近海洋。

除了開幕儀式，當天也同步展開多項精彩活動，包括結合遊戲與科學實驗的「漁識場科學市集」、結合影像與生活美學的「落山風海洋戲院」，及以及充滿南國風情的「我的海邊生活市集」，讓民眾在輕鬆互動中體驗科學與生活的連結。

海生館特別指出，在漁識場科學市集和我的海邊生活市集兩大市集中，都設置由「海生館小小解說員」自行策展的特色攤位，由恆春半島在地的學生們透過系列課程、館內導覽與在地學習累積知識，並轉化為創意行動，親自設計內容、面對觀眾，讓知識真正從教室走向市集，展現新世代的表達力與行動力。

海生館表示，台灣科學節接下來還有系列活動，15日晚間在世界水域館有「海海人生 Silent Disco」，民眾戴上耳機，與節奏、海風、企鵝一起舞動；16日由蘋果劇團在車城國中演出舞台劇「黃金海底城海誓〈珊〉盟」，以奇幻與互動帶領觀眾潛入海底探險，在歡笑中扎根保育意識。海生館也與5家餐廰合作，以永續海鮮入菜，讓海洋守護從餐桌開始落實。

海生館表示，希望透過第6屆台灣科學節，以創意、多元與互動方式，讓科學走出課本、深入生活；讓更多人關注海洋、了解海洋、愛上海洋，未來也將持續以教育推廣為核心，結合在地文化、藝術與永續理念，打造全民共享的海洋學習平台，讓「海洋原動力」持續驅動臺灣的科學想像與探索精神。