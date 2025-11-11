為強化數位輔助英語學習，落實2030雙語政策，教育部國教署建置免費「英語線上學習平台（酷英平台）」及「英語自主檢測系統（英檢系統）」，運用AI技術，開發英語口說、聽力、寫作學習資源，以及口說測驗內容評分機制，並新增大專課程與測驗專區，協助國小至大專學生全面提升英語能力。

教育部於民國104年建立酷英平台，免費使用，提供學生隨時隨地都能學習英語還應，截至目前超過256萬人註冊；國教署去年建置英語自主檢測系統，經過一年努力，強化自主學習關鍵要素。

教育部今天舉行酷英平台及英檢系統說明會，教育部主秘林伯樵表示，此次導入AI補助，打造聊天機器人、發音評測、語音合成、AI寫作專區；新增大專區，涵蓋通用英文、學術英文、專業英文、檢定英文。英檢系統則在口說新增開放式題型，AI即時內容評分；另外，原有級別為Pre A1至B1級別，此次新增B2級別。

酷英平台在英語口說方面，透過AI英語聊天機器人，運用Open AI語言模型搭配語音辨識及合成技術，提供多情境的英語對話體驗；發音評測專區協助學生練習各種主題的口語對話精進發音的準確性。聽力方面，Text to Speech語音合成工具能即時將文字轉為語音，還可選擇不同腔調、人聲及語速。寫作方面，多益寫作評估工具及AI寫作偵錯工具提供寫作內容分析及整體建議，協助學生精進英語寫作用詞、用詞句型及架構。

酷英平台的大專課程專區以通用英文、學術／專業英文、檢定考試英文分類。通用英文包括熱門打歌學英文、多元主題的「TCM」與「Scholastic」讀本、AI英語聊天機器人及寫作AI工具等功能教材，培養日常生活的基礎聽說讀寫能力；學術／專業英文提供學術單詞表、學科原文教科書及職場情境聊天室等教材，強化學術專業領域的英語理解與溝通表達力；檢定考試英文專區則匯集多益、雅思、托福、全民英檢等主流考試的資訊、模擬練習題，並搭配AI單字／寫作／口說機器人，協助學生全面增進英語實力。

另外，英檢系統在國中至大專階段的口說測驗，除了原有語音評分，包括準確度、流暢度、韻律性外，這次新增了內容評分項目。透過AI技術與開放式問答題型，系統將自動評估回答內容的單字使用量、文法句型的正確性與多樣性，以及內容是否與題目主題相關等多方面的表現。測驗後，將即時提供個人化的分析結果及自主學習建議，並搭配英語練功坊專區對應英語學習資源，提供學生持續練習及精進口說表達力。