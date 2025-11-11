森田、Vic陳雋希11日為「愛的結晶」新款雨衣舉辦性別趴，正式揭曉全新配色「薄荷銀光」。森田對於新品相當自豪：「我自己非常喜歡！配色大膽，是市面上雨衣沒有的。」

森田對生子已有藍圖規劃：「一直都很喜歡小孩子，我想要生一男一女，希望可以在40歲完成這件事情，男生希望他可以非常厲害，女生希望是非常貼心溫柔的。」他目前認了好友愛雅的小孩當乾兒子，還沒出生卻已經父愛爆棚，他開玩笑說：「愛雅說生男孩就要過戶給我，我還當真了！」

至於對於孩子的想像，Vic相對比較長遠時間軸：「還沒規劃生小孩，一隻毛孩就手忙腳亂了！如果要生的話，會想一個就好，我覺得50歲以內都還可以接受。」他目前有認領朋友的孩子作乾爸，不過都還沒出生，他笑說：「玩家人朋友的小孩就很開心，而且我每次出國都一定會買禮物給我姐小孩，用禮物賄賂他們，每次看到我都很開心。」

談到與毛小孩的相處，Vic觀察後認為：「我養的寵物都會偏安靜，我自己在家都在電腦前忙公事，可能個性就會跟我有點像，也不太會叫，但一有時間一定要帶出去玩一整天 補償。」未來家中也不排斥再領養新成員，但認為這件事情需要緣分，若兩隻毛小孩一起有伴、也可以玩在一起。