英特爾（Intel）10日表示，隨著技術長卡提（Sachin Katti）離職加入ChatGPT開發商OpenAI，執行長陳立武（Lip-Bu Tan）未來將負責這家晶片製造商的人工智慧（AI）事業。

自今年1月英特爾進行高層重組以來，卡提一直領導英特爾的AI事業，他在社群媒體網站X宣布自己將轉戰OpenAI。

英特爾發表聲明指出，「我們感謝卡提的貢獻，並祝他一切順利。立武將領導AI和先進技術團隊，與團隊密切合作。」

該公司並強調，「AI仍然是英特爾最重要的策略重點之一，我們正專注於在各種新興AI工作負載（AI workloads）執行我們的技術和產品路線圖。」

OpenAI總裁布羅克曼（Greg Brockman）在X發文指出，卡提「將設計和建造我們的計算基礎設施，這將為我們的（通用人工智慧）研究提供動能，並擴展應用以造福所有人」。