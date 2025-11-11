第21屆桂台經貿文化合作論壇今天（11日）在廣西南寧舉行開幕式，大陸全國台企聯總會長李政宏分別發表致詞。（藍孝威攝）

第21屆桂台經貿文化合作論壇今天（11日）在廣西南寧舉行開幕式。論壇以「共享AI時代新機遇，推進未來合作新發展」為核心主題，兩岸企業家峰會台灣方面秘書長尹啓銘、大陸全國台企聯總會長李政宏分別發表致詞，深度解讀廣西發展優勢與合作機遇，呼籲台商台企把握關鍵時機，深化與廣西在AI產業、東協市場拓展等領域的協同合作。

尹啓銘詳解「天時、地利、人和」 力薦台商把握廣西5-10年飛躍期

尹啓銘在致詞中表示，受兩岸企業家峰會台灣方面劉兆玄理事長囑託，此次參會是他今年第二次到訪廣西，其優越的發展條件與前瞻佈局令其印象深刻。他強調，廣西的後發優勢並非偶然，而是「天時、地利、人和」多重利多的集中體現，未來5-10年必將實現飛躍式發展，台商台企需緊抓這一戰略窗口期。

天時：AI浪潮疊加RCEP紅利

尹啓銘指出，當前「天時」核心在於兩大機遇共振：一是全球AI產業爆發式增長，廣西明確將AI軟硬體研發、供應鏈服務作為重點方向，致力於打造東協AI產業應用領頭發力區；二是RCEP一體化進程加速，在複雜地緣政治背景下，東協與中國的經貿聯動愈發緊密，形成了極具潛力的市場共同體，而廣西作為對接東協的前沿陣地，正精準契合這一時代趨勢。

地利：海陸聯動的樞紐優勢

在地理區位上，廣西的「地利」尤為突出：向東可銜接粵港澳大灣區與廣東產業資源，向西背靠成渝地區廣闊腹地，對外則依託北部灣經濟區構建起「海陸聯通、江海一體」的交通網路。尹啓銘透露，今年2-3月他率團至南寧、防城港、北海、崇左等城市調研時發現，廣西已完成從散貨運輸、集裝箱（貨櫃）物流到臨港產業的完整佈局，為台商對接東協產業提供了便捷的通道支撐。

人和：政企同心的發展合力

「人和」則體現在廣西上下協同推進的發展氛圍中。尹啓銘特別提及，廣西壯族自治區黨委書記陳剛具備多地治理經驗，其對AI趨勢、戰略佈局的深刻見解令人感佩，而自治區工信廳已出台2025-2027年「人工智慧＋製造行動方案，明確要打造中國-東協人工智慧創新合作核心區。這種「頂層設計＋政策落地」的高效推進，為產業發展凝聚了強大合力。

尹啓銘強調，台灣在芯片設計、製造、封裝測試、伺服器研發及數據中心建設等領域具備深厚基礎，而大陸在算法、大數據、大模型訓練方面優勢顯著，兩岸軟硬體實力的 「強強聯合」 將構建全新合作格局。他以英特爾錯失轉型機遇為例，呼籲台商切勿錯失廣西發展的黃金期，借助此次論壇深入瞭解廣西產業規劃，探尋合作路徑。

李政宏：廣西成東協10＋5拓展樞紐 AI新賽道開闢合作新空間

大陸全國台企聯總會長李政宏在致詞中表示，這是他第七次參與桂台經貿文化合作論壇，親眼見證論壇從聚焦傳統產業到深耕AI新科技的轉型，也目睹台商在廣西這片創業樂土上不斷紮根發展。他指出，廣西已不僅是台商拓展東協10＋5市場的重要據點，更憑借AI新賽道的佈局，開啓了兩岸合作的全新想象空間。

李政宏指出，近年來廣西全力佈局人工智慧、跨境數位經濟等新興領域，推出了涵蓋資金支持、平台建設、要素保障的系列政策，將AI技術廣泛應用於文化、貿易、農業、先進製造等多個領域。大陸國家「十五五」規劃強調「加快高水平科技發展、培育新質生產力」 的背景下，作為沿邊開放重點地區的廣西，正獲得更多國家戰略支持，人工智慧領域的潛力將持續釋放。

李政宏呼籲廣大台商台企主動對接廣西產業規劃，將台企在優勢產業、管理經驗上的積累與廣西的區位紅利、市場潛力相結合，推動更多合作項目落地生根。大陸全國台企聯將繼續搭建橋梁紐帶，推動桂台各領域優勢互補，同時鼓勵台青來大陸創業就業，促進兩岸經貿文化深度融合，為中華民族偉大復興貢獻台商力量。