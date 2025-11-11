彰化縣文雅畜牧場雞蛋驗出農業芬普尼超標，第一批4日就驗出，食藥署直到9日晚間才緊急公布，遭質疑慢半拍。衛福部長石崇良表示，各單位都是按照步驟進行作業，「查到哪做到哪、公布到哪」，每個環節也很用心，未來是不是能更迅速讓大眾知道訊息，會來研議可行作法。

衛福部長石崇良今日表示，時序上都是「查到哪就做到哪、公布到哪」，食藥署與地方衛生局呈報資料看起來，在每個環節都相當用心。由於這次抽驗結果是偶發事件，在那麼多樣本中只有1顆蛋驗出來，才會先就該批號預防性下架，進行追蹤溯源往上擴大。

食藥署長姜至剛昨日於記者會表示，並不會擴大稽查所有雞蛋，請民眾如果有疑慮就先不要吃蛋，遭外界批評主管機關失靈。對此，石崇良表示，「一定要讓民眾安心吃蛋」，這是主管機關的責任，昨日已與農業部達到共識，在源頭未弄清楚之前，文雅畜牧場所有的蛋都不准上市；若要上市，初期也要採取逐批檢驗；市面上有疑慮的雞蛋，請衛生局協助盡快下架回收，不讓民眾買到。

石崇良今日也重新說明時序，食藥署與地方衛生局固定年度稽查，過去7年間驗4000多件，都沒有問題，這次第一次在後市場，也就是市面上抽驗發現雞蛋含有芬普尼。檢驗報告11月4日出來，食藥署立刻通知彰化縣衛生局，將該批號於5日預防性下架。

接著，開始擴大追溯源頭，由於洗選蛋有明確編碼，是來自「I47」文雅畜牧場與後續洗選蛋廠，衛生局進入做擴大批次抽驗，了解該畜牧場還有其他批次流入市面，通知其他地方衛生局，6日其他縣市也進行預防性下架。

石崇良說，6日也同時對洗選蛋廠另外2批號、各5顆蛋進行抽驗，8日檢驗報告才出來，發現10件檢驗樣品中2件有問題，因此全面擴大下架、9日公告訊息，農業部也進入養雞場調查可能來源。

對於慢半拍、主管機關失靈爭議，石崇良說，就他目前看到的呈報資料、數據，食藥署與衛生局都是照著步驟進行，是不是能夠更加速、更快讓民眾知道每個動作，可以再來研究，要判斷相關利弊權衡，後續如果能更迅速讓民眾知道消息，都會來研議。