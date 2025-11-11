彰化縣一處畜牧場的雞蛋被驗出農藥「芬普尼」超標，問題蛋流入全台9縣市，目前已緊急回收並停售，問題蛋汙染來源仍待確認。含芬普尼的雞蛋該如何辨別？吃下肚後怎麼辦？該做什麼保護自己？能退貨嗎？《中時新聞網》整理相關問題一次看。

什麼是芬普尼？存在哪裡？

環境部化學物質管理署指出，芬普尼是一種化學物質，可作為農藥及環境用藥，對昆蟲具毒性，台灣目前核准用於

1.動物用藥：用來驅除犬貓跳蚤、壁蝨等。

2.農藥：用於防治農作物害蟲。

3.環境用藥：通常用在居家環境或公共場所，防蚊子、蟑螂等環境衛生有害生物的殺蟲劑。

雞蛋為何會有芬普尼

芬普尼會進入雞蛋的可能原因，包括作為環境用藥，卻被不當被使用在雞舍除蟲、確保環境衛生上，最後被雞隻攝入；也可能作為農藥，此用在稻米等經濟作物上，這些作物可能被製成飼料，進入動物體內，再被人類食用。

目前農業部初步排除案場內污染可能，確切來源仍須進一步追查，不排除環境影響、周邊農田施用芬普尼所致。

芬普尼蛋怎麼辨別

食藥署官網指出，應下架回收之市售包裝蛋品共9項如下：

1. 四日鮮蛋／10粒裝（溯源碼I47045-251103C）。

2. 巨的卵（白殼雞蛋）／10粒裝（溯源碼I47045-251103C）。

3. 大巨蛋（白殼雞蛋）／10粒裝（溯源碼I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）。

4. 悠活鮮蛋（白殼雞蛋）／10粒裝（溯源碼I47045-251023C）

5. 富翁洗選蛋（白殼雞蛋）／10粒裝（溯源碼I47045-251023C、I47045-251030C）

6. 初卵頭窩蛋（白殼雞蛋）／10粒裝（溯源碼I47045-251023C）

7. 四季巨蛋（白殼）／10粒裝（溯源碼I47045-251023C）

8. 香草園洗選蛋／10顆（溯源碼I47045-251027C、I47045-251103C）

9. 鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）／10粒裝(溯源碼I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）

辨別芬普尼雞蛋步驟。（圖取自食藥署官網）

買到如何退貨

食藥署指出，如家中仍留有該畜牧場或溯源碼的蛋品，務必暫停食用，並持購買單據至原購買通路進行退換貨，建議撥打各通路的客服電話詢問，確保自身消費權益。

危害肝、腎

在動物實驗中發現，芬普尼會增加甲狀腺癌風險，也可能對肝、腎等造成危害，長庚醫院腎臟科醫師顏宗海表示，雖在人體方面仍無致癌證據，但大量暴露仍可能引起神經系統病變。

食藥署長姜至剛指出，劑量決定毒性，若以此次檢出超標的0.03ppm計算，60公斤成人要在24小時或更短時間內，吃下約100顆的問題雞蛋，才可能有短期健康風險。

自保之道

重症醫師黃軒指出，選蛋時注意來源，選擇有信譽的品牌、關注政府公告與食安資訊、做好加熱動作、不要每天、大量只吃某個來源的蛋都是能自保的動作。

環境部化學物質管理署指出，芬普尼屬於脂溶性物質，在人體內主要由腸胃道排出，少部分會透過尿液排出，多喝水、多吃高纖蔬果，可加速將芬普尼代謝排除。