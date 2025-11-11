彰化縣衛生局抽驗出產自縣內文雅畜牧場的雞蛋芬普尼超標，衛生局擴大將10月3日至11月5日間該畜牧場所產雞蛋共15萬顆蛋全數下架，並持續追查污染源，有民眾就好奇，若誤食毒雞蛋，多喝水能不能排毒，醫師強調，過量或長期暴露才會對人體造成影響，「多喝水」有助健康，但無法有效加速芬普尼或其代謝物的排毒。

彰化縣蛋雞場有933戶，飼養約2082萬隻蛋雞，年產43億顆蛋，年產值約135億元，若依蛋雞場飼養型態分類，有籠飼869場、平飼55場、放牧9場；依禽舍設施分類，有密閉水濂92場、密閉11場、非開放式623場、傳統式207場，文雅畜牧場屬於傳統籠飼養雞場，飼養約4萬9000隻蛋雞。

文雅畜牧場所飼養的蛋雞，僅占全縣不到千分之3，但在該場被驗出雞蛋芬普尼超標後，仍引發民眾的疑慮，就有民眾表示，短期內不敢吃雞蛋了，有散蛋業者也表示，買氣多少受到影響，他呼籲，民眾若懷疑自己暴露或中毒，應立即就醫，並由專業醫師評估與追蹤。

有民眾就好奇，若不小心吃到毒雞蛋，多喝水能不能排毒，彰基醫學中心整合醫學科醫師顏子傑強調，過量或長期暴露才會對人體造成影響，「多喝水」有助維持一般健康，但無法有效加速芬普尼或其代謝物的排毒。

顏子傑表示，芬普尼屬於潛在的神經毒性物質，目前研究顯示，過量或長期暴露於芬普尼或其代謝物，可能導致甲狀腺功能異常，干擾神經傳導引起頭暈、抽搐或其他神經症狀，或影響肝臟代謝功能。

顏子傑說，目前並沒有經臨床證實可加速芬普尼或其代謝物排除的特效方法或藥物，一般建議僅限於支持性措施，例如維持肝臟健康與正常代謝功能、避免使用具肝毒性的藥物、維持均衡飲食與良好腸道功能。