彰化縣一處畜牧場生產的雞蛋驗出農藥芬普尼超標，15萬顆雞蛋流入市面遭勒令下架，問題蛋有8成來自大型通路商，包裝盒上有批號可查，但散裝蛋該如何辨別？新莊公有市場菜販廖炯程表示，傳統市場的散裝雞蛋，籃子外側都貼有「雞蛋溯源標籤」，只要掃QRcode，就能知道該籃雞蛋的來源、檢驗狀況、批號日期。

「傳統市場那種整籃自己挑的雞蛋，要怎麼知道有沒有問題？」菜販廖炯程在臉書粉專解答，指傳統市場的雞蛋，其實每一籃外側都有貼上「雞蛋溯源標籤」，上面有QRcode、牧場編號、產地與保存日期，只要拿出手機掃一下，就能知道該籃雞蛋是從哪個牧場出來、檢驗狀況及批號日期。

對此，網友直呼這真的是冷知識，「去市場買蛋，都沒注意到有這個貼紙」、「下回買蛋再仔細看看，不知道有這個標籤」。不過也有不少人擔心，如果散蛋被客人放到其他籃子，就無法追溯，覺得應該全部的蛋都要標比較安全，菜販廖炯程則回應，這樣雞蛋成本就可能會再高一點。

想要辨別芬普尼雞蛋，可透過雞蛋上的溯源碼「I47045」辨識是否為此次應下架回收的蛋品，如批號為I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C及I47045-251103C蛋品，就要停止食用。