新北市輔大醫院今（11）日下午2時30分許發生一起醫療暴力事件。一名30歲曾姓男子先在臉書發文公告，表示只攻擊泌尿科名醫江漢聲的泌尿系統，但會選擇在醫療充足的醫院。曾嫌行兇後，造成江漢聲右手腕刺傷及左腹部輕微擦傷。警方逮捕曾嫌，訊後依殺人未遂、恐嚇及違反醫療法等罪嫌移送偵辦，並建請預防性羈押。

據悉，曾嫌在犯案前，先於臉書發出貼文，並表示大家看到該篇貼文時，他已經在新莊為這起行動在警局做筆錄。他強調「沒正義就沒有和平」，並堅決抵抗「有錢判生」與不公不義的體制。他表示將把「痛苦」轉移給弊案的「罪魁禍首」，因此選擇今日行動。

另外，曾嫌在臉書聲明「無對江漢聲有殺人之主觀犯意」，並指出會選擇在醫療充足的醫院行動，而非他處。他還表示會攻擊江漢聲的泌尿器官，而非其他更具殺傷力的身體部位。

據了解，曾嫌前往輔大醫院掛號後，等待叫號進入泌尿科診間，接著持美工刀對泌尿科名醫江漢聲行刺，造成其右手腕刺傷及左腹部輕微擦傷。過程中，曾嫌還對江漢聲喊道「我不是來看診的，我是來殺你的」。江漢聲表示，他從未看過此人，且曾嫌是初診，但他知道有這個人。

