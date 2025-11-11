新北市輔大醫院今（11）日下午2時30分許，一名積怨6年的30歲曾姓男子於看診期間，突持美工刀對泌尿科名醫江漢聲攻擊，造成江漢聲右手腕刺傷及左腹部輕微擦傷。曾嫌隨後被保全壓制，並由警方帶回偵訊，訊後依殺人未遂、恐嚇及違反醫療法等罪嫌移送偵辦，並聲請預防性羈押。據悉，曾嫌於犯案前半小時曾投書兩家媒體，並指出「今天會有新聞，請派員來採訪」。

據《TVBS新聞網》與《自由時報》報導，曾嫌在犯案前半小時，曾透過某平面與電視台媒體爆料平台投書，並留下真實姓名、電話，其主旨為「輔大醫院有新聞」，內容為「今天會有新聞，請派員來採訪」，隨後便前往輔大醫院掛號看診，並對泌尿科名醫江漢聲行凶。

據悉，曾嫌投書媒體前，也於臉書發布預告文，不僅強調「沒正義就沒有和平」，也聲明無對名醫江漢聲有殺人之主觀犯意，並表示會在醫療充足的醫院行動，且預計攻擊江漢聲的泌尿器官。進入診間看診時，曾嫌還對江漢聲喊「我不是來看診的，我是來殺你的」，並持美工刀攻擊。

名醫江漢聲受到攻擊後，隨即衝出診間，而曾嫌遭到醫院保全壓制，隨後到場的警方將其帶回警局偵訊，訊後依殺人未遂、恐嚇及違反醫療法等罪嫌移送偵辦，並聲請預防性羈押。江漢聲則有右手腕刺傷及左腹部輕微擦傷，並表示從未看過此人，指出曾嫌是初診，但他知道曾嫌這個人。