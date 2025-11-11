新北市輔大醫院11日下午發生一起震驚社會的持刀攻擊事件。一名30歲曾姓男子在就診時，竟持預藏美工刀攻擊德高望重的江漢聲醫師。整起案件在警方迅速抵達後告一段落，而嫌犯遭逮捕及押離醫院的過程中，情緒激動地不斷高喊口號，場面一度緊張。

案發於下午2時許，在輔大醫院二樓泌尿科診間。據了解，曾嫌在攻擊行為後，並未持續反抗。獲報趕抵的新北市警方迅速控制現場，曾嫌當場遭警方壓制，並配合完成上銬程序，過程中並未造成更多混亂。

然而，在警方將曾嫌從診間押解至醫院大門、準備送上警車的過程中，曾嫌的情緒顯得極度激動。他無視週圍驚恐的目光，在被員警押著行經醫院候診區時，數度揚聲高喊：「沒有正義，沒有和平！」這句口號一路迴盪在醫院走廊，其失控的舉止也讓在場目睹的醫護與病患感到錯愕與驚嚇。

有現場目擊者表示，看到該名男子被多名警察圍住帶出，嘴裡不斷喊著口號，對於突如其來的狀況感到不知所措。整個押送過程也被部分民眾記錄下來，畫面中可見曾嫌在警方的戒護下，仍不斷宣洩自身情緒。

據悉，曾姓嫌犯為輔仁大學肄業生，在校期間就曾因多項議題與當時擔任校長的江漢聲醫師隔空交鋒，並多次在社群媒體上發表批評言論。全案目前由警方深入偵辦中，確切犯案動機及詳細經過，仍有待檢警進一步調查釐清。