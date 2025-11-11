新北市輔大醫院今（11）日下午2時30分許發生一起醫療暴力，有名肄業的曾姓男子在看診中對名醫江漢聲揮刀，造成江漢聲右手腕刺傷及左腹部輕微擦傷，隨後曾嫌被保全壓制，並被警方帶回偵訊。偵訊後將依殺人未遂、恐嚇及違反醫療法等罪嫌移送地檢署偵辦。據悉，曾嫌因不滿江漢聲「挪用公款」案最終被法院判無罪，並在臉書發文後，持美工刀對江漢聲行兇。

據曾嫌於最新一篇臉書中提到，當大家看到此貼文時，他已經在新莊完成抗議行動，並進入警局作筆錄。他強調「沒正義就沒有和平」，對於江漢聲等3人被判無罪，因此採取此行動。他也聲明並無對江漢聲抱有殺人之主觀犯意。

據悉，名醫江漢聲於2012年接任輔仁大學，並兼任輔大診所管理委員會主任委員，曾被控為開辦診所，與醫學院副院長洪啓峯及醫籌處組長林依恬三度違法借貸、發包不必要標案，導致校方損失約650萬元。

2024年1月31日，新北地院一審依背信及共同背信罪，分別判江漢聲10月、洪啓峯與林依恬各4月徒刑，均得易科罰金。江漢聲強調判決不公、深感冤屈，表示將上訴到底。今年8月，台灣高等法院改判3人無罪，全案確定。

訴訟期間，輔大董事會於2019年仍通過江漢聲續任，引發學生不滿。學生質疑校方未釐清相關爭議便倉促決議，並發起無限期罷課，要求公布董事會決議與醫院調查報告，並納入學生代表參與遴選。校方則聲明校長未遭偵辦，並聘請第三方會計師與律師查證，確認無中飽私囊情事，強調遴選程序依法公開，將持續與學生溝通。

據悉，曾嫌是六年前抗議活動中的一名學生，不僅質疑江漢聲的續任，也對學校做法不滿，但因抗議結果是江漢聲等3人被判無罪，因此預先在臉書發布貼文，表明將對此抗議採取行動。他強調無對江漢聲抱有殺人主觀犯意，並堅決抵抗「有錢判生」與不公不義的體制。

今（11）日下午2時30分許，警方獲報新北市泰山區輔大醫院診間有病人對醫師揮刀傷人。警方抵達現場後，經了解30歲的曾姓犯嫌在看診中突然對名醫江漢聲揮刀，造成江漢聲右手腕刺傷及左腹部輕微擦傷，曾嫌隨即遭保全壓制。警方將曾嫌逮捕後，並查扣一把美工刀，偵訊後將依殺人未遂、恐嚇及違反醫療法等罪嫌移送地檢署偵辦。