市售雞蛋爆殘留農藥芬普尼，藍委質疑食藥署早就驗出毒雞蛋，卻遲6天才公布讓民眾知情。衛福部長石崇良11日強調本次是「查到哪裡公布到哪裡」。農業部長陳駿季則緩頰稱地方政府查報後，還要確認後才會通報食藥署。藥師林士峰酸爆，綠營食安標準再度自打臉。

根據《ETtoday新聞雲》報導提到，針對慢半拍指控，石崇良11日強調，到目前為止他看到的數據，中央跟地方都是一步一步照著這個步驟在進行。至於後續是否能夠再更加速一點，更快的讓民眾知道衛生單位每一個查稽動作的訊息，衛福部可以來研究，「因為這裡頭有利有弊，必須要權衡來判斷，後續如果能夠更快，更迅速的讓民眾知道這些消息，可以來研議。」另外，食藥署署長姜至剛10日宣布不會擴大全面稽查畜牧場，還說「若民眾擔心，這幾天就先不要吃蛋」，也遭批評主管機關失靈、失言。

「查到哪裡就公布到哪裡，我想這是主管機關應有的態度。」石崇良強調兩件事，第一是一定會讓民眾安心吃蛋，10日已經和農業部達到共識，源頭沒弄清楚前，文雅畜牧場的所有雞蛋都不准上市，未來如果查清楚要上市，初期要採取逐批檢驗方式，讓民眾可安心；第二，市面上有疑慮的蛋不可以讓民眾買得到，已經請食藥署跟地方衛生局協調，盡可能下架回收。

林士峰發文直呼：民進黨執政最神奇的地方，就是他們罵人的時候，過一陣子就會發現，其實他們自己也辦不太到他們設定的標準。

此話酸爆日前綠營針對台中市府防疫非洲豬瘟的圍剿，網友表示「我都覺得非洲豬瘟是他們故意放進來的，這樣才能逼民眾接受萊豬，就像當年故意逼蛋農不出貨，這樣才能找自己人從巴西進口搞錢，超棒的」、「都成為SOP了」、「這次怪誰？叫陳時中踹共」、「迴力鏢總是來得又快又準，打爆牠們的謊言」、「我們的把關測試單位們，你們都在幹嘛？喝咖啡聊天嗎」、「民進黨執政什麼都有問題」。