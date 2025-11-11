針對網傳明年1月起駕照效期只到70歲，趁現在換照可到75歲的說法，公路局今天表示，明年5月起實施的高齡換照新制，是提早讓通過體檢、完成教育訓練及危險感知體驗後的70歲長者，可換照使用到75歲。

公路局說明，目前的高齡換照規定，是針對年滿75歲以上駕駛人，在完成體檢及認知功能測驗後，換發3年有效駕照。

公路局指出，明年5月起實施高齡換照分級關懷新制，提早讓70歲長者經過體格檢查合格、完成免費教育訓練及危險感知體驗後，可換照使用到75歲，75歲以上長者則維持3年換照方式，通過體格檢查及認知功能檢測，並完成免費教育訓練及危險感知體驗，換照通知書都會由監理所、站寄發。

公路局提醒，高齡換照的目的是協助長者到一定年齡做體檢及加強最新的交通安全知識，並透過模擬體驗實際道路情境，讓長者可安全駕（騎）車，所以明年5月起，滿70歲以上的長者，等監理所、站通知才需換照，不用提前要求換照。