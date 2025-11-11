陪伴不少台人遊日的交通IC卡「Suica」（西瓜卡），其吉祥物企鵝要畢業了。JR東日本今（11日）宣布企鵝明年底正式畢業，未來將有新角色替代，日本旅遊達人「林氏璧」分享該消息，震撼許多人，紛紛留言表達不捨，大嘆可惜。

JR東日本今（11日）宣布，25年來深受大眾喜愛的 「Suica」（西瓜卡）吉祥物企鵝，將在2026年底「畢業」，未來會有新的吉祥物接替。新吉祥物目前未定，未來將邀請鐵路用戶共同參與選定。

日本旅遊達人「林氏璧」孔祥琪在臉書分享該訊息，表示自己想起好多和企鵝一起的回憶，眼淚忍不住留下來。不少台灣人也大為震撼，紛紛表達不捨，「不要啊，西瓜企鵝超可愛的啊」、「連吉祥物都可以退休？」、「吉祥物也會有被畢業的一天啊？」、「企鵝周邊販售網站流量爆了，這已經是製造社會恐慌了」。不少人也擔心原有的企鵝西瓜卡還能否繼續使用，林氏璧對此則回覆，「可以用，不影響，只是上面的吉祥物要改了」。

林氏璧指出，西瓜卡自2001年啟用後，企鵝形象就一直持續至今，也推出不少周邊，包括文具、雜貨和絨毛玩偶等。該企鵝是由繪本作家兼插畫家坂崎千春設計，坂崎千春表示：「能以Suica企鵝的身分走過這段時光，我感到很幸福，在最後一年的日子裡，我也會竭盡全力扮演好這個角色。」