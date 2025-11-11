英特爾視台積電為競爭對手，但兩家公司差距懸殊，根據外媒wccftech報導，SemiAnalysis分析師Sravan Kundojjala公布數據指出，英特爾2025財年的晶圓代工收入僅約1.2億美元，與台積電相比低了整整一千倍。

自執行長陳立武引入新領導團隊以來，英特爾在晶圓代工、消費產品以及人工智慧等領域均進行了調整。但尤其是在IFS（整合晶圓代工）業務方面，要達到盈虧平衡並不容易。

報導認為，英特爾目前的IFS製程仍處於灰色地帶，儘管近期18A製程取得一些進展，但公司尚未向業界展示該製程的「真正形態」。

雖然直接將英特爾與台積電比較並非完全公平，但兩者之間的差距已顯著擴大。產業專家Sravan Kundojjala則在X貼文指出，英特爾2025財年的晶圓代工，僅為台積電的千分之一，目前18A製程在初期並未獲得代工業務的認可，英特爾則寄望於整體代工業務，並預計在2027年底實現收支平衡。

Kundojjala續指，隨著英特爾逐步轉向EUV製程（極紫外光微影），預計晶圓平均售價的增長速度將是成本增長速度的三倍，可望使虧損縮小。

不過除了晶圓代工，英特爾還面臨AI事業的挑戰，英特爾最新表示，隨著技術長卡提（Sachin Katti）離職加入ChatGPT開發商OpenAI，陳立武未來將負責這家晶片製造商的AI事業。