高球女將陳之敏上周在2025聲寶女子公開賽以3回合總計低於標準桿5桿的211桿封后，勇奪個人自2020年台巡賽奪冠以來的第2座冠軍獎盃，宣告走出傷勢與低潮，找回在場上揮桿的信心。

女子高球近期有不少感人故事，前世界球后曾雅妮等待超過11年再度於職業賽收下冠軍，陳之敏也走出手腕傷勢，喜迎睽違5年的冠軍，在2021到2022年，陳之敏因手腕骨裂休養長達1年半，歷經長時間復健與調整，加上當時1號木桿幾乎開不出去，對自己的擊球失去信心，卻也因此學會面對壓力與挫折。

陳之敏表示：「我知道自己有能力做到，只要不放棄、持續努力，終究能讓努力開花結果。」本場賽事中最終回合，陳之敏面對推桿狀況不佳，一度感到懊惱，但她迅速穩住節奏，維持專注，最後抓下關鍵博蒂、鎖定冠軍，她回憶當下場景：「當我推進最後1桿、抬頭看到大家拿著水準備潑我時，才意識到我真的做到了，這座冠軍盃是屬於我的！」

這場勝利對陳之敏而言，是努力與信念的最好印證，也象徵著她在困境後的重新出發，她補充，這次奪冠讓自己重新找回信心，也讓她更堅定前進的方向，並感謝贊助商台新銀行長期以來的支持與陪伴，台新新光金控從2011年起積極深耕女子高爾夫運動，長期支持台灣新生代選手成長與發光，包括黃亭瑄、錢珮芸、蔡佩穎、吳雙等，皆在國內外賽事中屢創佳績，近日高中生好手吳雙，也於全國中等學校業餘高爾夫隊際錦標賽高中組比賽中奪下個人與團體雙冠。