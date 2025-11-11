在城市競爭與永續轉型並進的時代，「2025創新城市行銷論壇─從頂層設計到地方落實」於今（11）日登場。論壇由台北商業大學主辦，遠見城市學共同倡議，匯聚產、官、學、研各界頂尖專家、城市規劃與品牌設計專家、行銷策略家及地方政府與城市行銷推動團隊代表，共同探討如何以整合思維、創新行銷與文化品牌策略，開創城市新價值。

台北商業大學校長任立中表示，籌備團隊歷時半年拜訪各界專家，論壇議程涵蓋四大核心主題，包括「國際形象與對外行銷」、「觀光節慶與城市發展」、「城市創意品牌」及「文化創意與城市故事」。透過學術界、產業界、行銷專家與地方首長的案例分享，展現城市如何以跨域合作推動城市再生與品牌升級。

活動現場嘉賓雲集，台北市副市長林奕華及台北市議員陳炳甫親臨致詞，並邀請超過20位重量級講者與主持人共襄盛舉，包括台灣大學名譽教授陳厚銘、經濟部商業發展署署長蘇文玲、財團法人商業發展研究院董事長許添財等。與會者針對城市國際化形象、節慶觀光活動、城市品牌建構、文化創意導入等議題展開深入對談，提出多項具體策略與政策建議。

論壇也同步發表多項創新城市行銷案例，從節慶活動、文化策展到智慧科技應用，展示地方政府如何以創新思維打造城市故事，提升城市辨識度與居民參與感。

大會主席任立中表示，未來北商大將在高等研究院下設立「城市行銷研究中心」持續推動城市行銷的專業化與系統化，透過政策引導與地方共創，讓「城市品牌」不再只是口號，而是居民共同參與的生活實踐。

任立中也指出，本次論壇不僅是觀念交流的平台，更是引領未來城市治理與品牌策略的新起點，期盼台灣各城市能以創新為核心，邁向具魅力、永續且幸福的城市典範。