為滿足南部科學園區員工子女教育需求，國科會推動國立高科園區附設實驗高級中等學校，並於10日舉辦揭牌典禮；校方指出，高科實中校舍位於橋頭新市鎮，工程經費達27億元，預計2028年完工，而今年首屆小一、國一生已經入學，將先借用楠梓區右昌國中教室上課；國科會也表示，未來將給高科實中最好的後盾及資源，培養孩子具備跨國競爭力。

高科實中校舍位於橋頭新市鎮，鄰近橋頭地方法院、高雄都會公園、高雄大學等，並串聯捷運青埔站與未來紫線捷運站，校地面積約6.42公頃，總樓地板面積3萬6613平方公尺，工程經費達27億元，是一般學校的5倍以上，預計於2028年5月完工。

為滿足南部科學園區員工子女教育需求，國科會推動國立高科園區附設實驗高級中等學校，並於10日舉辦揭牌典禮。（紀爰攝）

高科實中首屆小一、國一生今年已經入學，目前共有6班，這些學生將暫時借用右昌國中的教室上課。（紀爰攝）

高科實中首任校長陳修平指出，學校未來將招收高中部、國中部、國小部、雙語部及幼兒園共計61班、1800人；而首屆小一、國一生今年已經入學，目前共有6班，這些學生將暫時借用右昌國中的教室上課；至於幼兒園與高中部，將會在新校舍落成後開始招生。

南科管理局長鄭秀絨指出，比起其他科學園區，高科實中確實設立比較慢，當初是考量高雄市教育資源較充裕，所以未在第一時間設校，在高市府努力下，高科實中提早1年招生，新校區籌設經費來自科技預算及園區作業基金，將作為學生最好的後盾及資源。

高雄市長陳其邁則說，台積電一口氣在高雄設6座廠房、7000多名員工進駐，帶動約6萬多個工作機會，對高雄就學能量有非常嚴峻的挑戰，他也呼籲教育部與中央盡速核定相關公建與預算，加速陽明交大、清華大學分部及南部高教建設推進。