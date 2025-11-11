彰化一處蛋場的雞蛋檢出農藥芬普尼代謝物，15萬顆雞蛋流向9縣市。胸腔暨重症醫師黃軒表示，依此次雞蛋殘留值計算，每天吃7至8顆，才恐慢性中毒，一般人不太可能吃這麼多蛋，但兒童、孕婦與肝腎病患者，仍要注意影響神經系統的風險，建議以儘量吃熟蛋與分散食用來源等方式來自保。

黃軒在臉書粉專發文指出，多數情況下，即使雞蛋裡有芬普尼代謝物，殘留量也非常低，人體會透過消化、代謝等機制排除，不會有明顯不適；若殘留量極高，且長期吃很多顆，可能出現胃部不舒服、頭暈、噁心等輕微不適；若長期吃極端大量或誤食芬普尼，就可能影響神經系統（抽搐、癲癇）與肝腎功能。

黃軒表示，依食藥署公布的資料，以此次雞蛋芬普尼殘留值30ppb計算，每天吃7至8顆，恐慢性中毒，24小時內吃100顆，恐急性中毒，一般人不太可能吃這麼多顆蛋，但以下3個族群，仍需注意影響神經系統與肝腎功能的潛在風險。

黃軒表示，這包括1.兒童因體重低，代謝酵素尚未成熟，暴露相對劑量與危害健康風險相對高。2.孕婦：芬普尼及代謝物可穿越胎盤或乳汁，動物研究顯示具有毒性。3.肝腎病患者：代謝與排泄慢，需留意長期累積風險。該怎麼做來保護自己與家人？以下是實用的行動指南。

選擇有信譽的品牌

選擇有信譽的品牌、有追蹤檢測記錄的養雞場蛋品。

關注食安資訊

關注政府公告與食安資訊，若檢測出異常殘留，通常會發布通知。

加熱熟食

雖然加熱不能完全清除農藥殘留，但可以減少微生物風險，屬於健康飲食的保護策略。

分散蛋品來源

如果每天大量只吃某個來源的蛋，風險就更高，均衡飲食與分散蛋品來源，會降低單一汙染物累積的風險。

支持定期監測與產地追溯制度

支持政府與產業建立定期監測與產地追溯制度。