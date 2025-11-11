10月因風神颱風來襲及伴隨東北季風影響，永安漁港北岸部分約57公尺胸牆遭浪沖毀。農業局表示，已爭取爭取市府災害準備金，預計年底前發包。 （農業局提供）

桃園市竹圍漁港港嘴疑因洋流改變，攜帶砂石堆積逐漸轉變為較大顆的卵石，且逐步堆積至防坡堤部份，恐影響船隻進出，桃園區漁會表示，已向農業局回報，並爭取經費改善。另外永安漁港北堤因東北季風及風神颱風外圍環流影響，造成部分胸牆遭浪沖毀，目前市府農業局正爭取市府災害準備金，預計年底前發包，目前無受颱風影響。農業局回應，2項工程已協請相關協助，待鳳凰颱風過後、海象穩定時，擇期進行清淤修繕作業。

竹圍漁港港嘴近幾年砂石堆積異常明顯，漁船進出港口，恐造成船底刮損，影響船隻停靠等。桃園區漁會表示，今年堆積狀況特別，疑似因洋流改變，造成砂石堆積狀況格外嚴重，且多為「鵝卵石」堆積，目前港嘴砂石堆積已累積到防坡堤部份，日後恐影響停泊船隻進出，已向農業局提報改善。

桃園區漁會說，自台北港完工後，洋流變化格外明顯，雖然無科學數據證實，因其造成洋流改變，但依照過去經驗鵝卵石堆積狀況並不明顯，也盼農業局加速規畫清除作業，避免船隻進出漁港受損。

農業局回應，目前竹圍漁港港嘴疑因洋流改變攜帶砂石有堆積情形，因中油基於敦親睦鄰及回饋漁會（民），近年來均有協助竹圍、永安2漁港港嘴清淤，針對這次竹圍漁港港嘴淤積，市府及漁會已協請中油公司協助，待颱風過後海象穩定時，擇期進行清淤作業。

另外去年9月山陀兒颱風來襲，適逢大潮且浪高達4.5公尺，已經有30年歷史的永安漁港北堤胸牆不敵颱風強襲，造成約20公尺胸牆遭海浪沖倒損毀，今年5月修復完工。孰料10月因風神颱風來襲及伴隨東北季風影響，永安漁港北岸部分約57公尺胸牆遭浪沖毀。農業局表示，已爭取爭取市府災害準備金，預計年底前發包，目前無受颱風影響。