新北市警察局土城警分局廣福派出所去年底搬遷新址，派出所舊址因應民眾需求留下約20餘名警力協助處理勤務需求。新北市議員黃永昌詢問，是否能在舊址再成立土城警分局第六間派出所，以便利處理地方民眾庶務。對此新北市長侯友宜回應，會徵求大家意見，新北市警察局長方仰寧補充，共識就是要成立，但細節仍需要討論。

黃永昌提到，新店警分局管理烏來區，人口數雖然只有6164人，但因地廣高達321平方公里，因此成立五間派出所管理；永和警分局管理永和區則僅有5.7 平方公里，但管理人口有21萬餘，反觀土城警分局，管理土城區面積是29.5平方公里，比永和大很多，人口更有24萬餘，也是只有五間派出所，應該可以以廣福派出所舊址多成立一間派出所。

侯友宜回應，會徵求大家的意見，是否成立派出所，會請警察局去評估。方仰寧補充，目前共識就是要成立第六間的派出所，但其他細節，例如派出所名稱等，會再進行討論。

方仰寧指出，由於目前舊的廣福派出所還有一群員警在運作協助當地處理案件，警察局評估警民比、各地區特性等，認為再成立一間派出所有其必要性，會要求土城警分局在三個月內審慎評估相關作業規畫，並找齊一位所長、三位副所長擔任新派出所的幹部。