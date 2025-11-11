正文第3季合併營收達新台幣35.57億元，毛利率16.3%，顯著高於去年同期的13.0%，主要受惠於商業模式轉型為直供，以及高毛利產品出貨增加。雖然單季營收較前一季下滑，但在毛利率提升與營業費用有效控管下，營業利益自0.16億元倍增至0.35億元，顯示獲利能力逐步回升。此外，第3季新台幣回貶，回沖第2季部分匯兌損失，帶動業外收入增加。稅後淨利達1.67億元，單季每股盈餘轉虧為盈，達0.36元。

截至114年度第3季止，累計合併營收達新台幣129.08億元，毛利率13.7%，高於去年同期的12.2%。雖本業仍維持獲利，但由於第2季台幣大幅升值後，第3季尚未完全回貶至升值前水準，對業外收益造成不利影響，致累計稅後淨損2.00億元，每股仍虧損0.45元。

與去年同期相比，累計營收下滑主要反映公司正處於轉型陣痛期，原本透過設備商出貨給營運商的訂單逐漸減少，而直接供貨給營運商的訂單尚在初期推進階段。同時，部分客戶仍在進行庫存去化調整，影響整體拉貨動能。