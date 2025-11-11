美食-KY第三季合併營收43.19億元，季減6.54％、年減8.74％，創逾11年低，營業虧損2.62億元，轉虧創歷年新低。加上業外同步轉虧達6.42億元，使稅後虧損達10.9億元、每股虧損6.06元，雙創歷年新低。

合計美食-KY前三季合併營收137.72億元、年減2.06％，為近11年同期低，營業利益3.31億元、年減達58.02％，加上業外轉虧達6.64億元，使稅後虧損達7.61億元、每股虧損4.23元，均創同期新低。

美食-KY表示，公司逾8成業務來自海外市場，由於新台幣兌美元匯率前三季升值逾7％，壓抑新台幣計價營收表現。若排除匯率因素、以當地貨幣計算，美食-KY第三季美國市場年增達雙位數、台灣市場連4季年成長，中國大陸則年減2成。

至於第三季營運顯著轉虧、前三季稅後轉虧落底，主因美食-KY因應中國大陸市場過度競爭及內需疲弱，針對營運進行大規模調整，包括年底前預計關閉的獲利不佳門市及央廚產生的減損費用，於第三季合計認列達逾10億元的一次性損失所致。

美食-KY已於10月初公告，因應總體環境變化、權衡海內外各市場發展後，董事會決議調整中國大陸市場經營策略、優化營運規模，獲利持續低於預期的特定區域或門市，擬結束當地門市經營，並配合事業規模變化同步優化生產物流供應鏈、營運後勤等單位資源配置。

因此，美食-KY結束中國大陸多個虧損區域的門市經營。儘管明年的合併營收來源將因此短少，但整體資源運用效率可望提升，中國大陸事業將有機會擺脫連4年虧損，集團整體獲利結構反將明顯改善，長期有助於增進股東權益及企業價值。