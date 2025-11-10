大陸交通運輸部10日發布公告，表示為落實中美吉隆坡經貿磋商達成共識，自10日下午1時01分起，暫停對美國船舶收取船舶特別港務費、暫停展開航運業造船業及相關產業鏈供應鏈安全和發展利益受影響情況調查，為期一年。
美國貿易代表辦公室9日亦發表公告，表示將於美國東岸時間10日零時1分起，暫停對大陸在海運、物流和造船領域尋求主導地位的301條款調查行動，為期一年。
公告稱，美國將根據《貿易法》第301條，就此次調查中提出的問題繼續與大陸進行談判。在採取這些行動的同時，美國將繼續推動國內工作，並與主要盟友和夥伴就振興美國造船業進行磋商。
另外，據兩名知情人士向路透社透露，美國聯邦調查局局長巴特爾（Kash Patel）上週訪問大陸，討論芬太尼和執法問題。此前，美中兩國元首舉行峰會，雙方都稱就此問題達成了共識。
一位了解此行情況的人士透露，巴特爾於週五飛抵北京，停留了大約一天，於週六與大陸官員舉行了會談。
巴特爾訪問北京的消息並未得到美國或大陸的官方宣布。
報導指出，美國總統川普在上個月與大陸國家主席習近平會談後，將因芬太尼流入美國而對大陸商品徵收的關稅減半至10％，以換取雙方就該藥物達成新共識。
美國財政部長貝森特此前表示，新共識的細節將透過一個新的雙邊工作小組進行磋商。目前尚不清楚巴特爾在訪陸期間是否討論了這項新機制。
★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！
