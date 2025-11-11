駿吉-KY發言人陳志德表示，DDR4產品取得實際訂單與預付款，是對公司整體技術實力、產品可靠度、交期信賴度的肯定，未來將與策略客戶緊密合作，創造更穩健的成長動能。至於實際訂單貢獻度，將視客戶出貨時程與市場需求變化而定。

駿吉-KY曾是東南亞最大工業槍釘製造商，工廠設於馬來西亞、歐美知名品牌廠為主要客戶。面對國際通膨局勢嚴峻，美元匯率及盤元價格不穩定，客戶下單轉趨保守並多次要求降價，公司採取不傾向降價策略，近2年營收規模下滑、整體營運轉虧。

隨著新團隊6月入主，駿吉-KY新任董事長胡德立設立調整旗下台灣、上海、馬來西亞3家子公司，邀請曾任印能科技、蔚華科、凌旭科技、達仕集團總經理的陳志德擔任3家子公司董事長，並選擇切入記憶體和半導體設備新事業布局轉型。

同時，駿吉-KY亦未放棄重振工業槍釘本業。董事長胡德立表示，將攜手馬來西亞槍釘公司創始人江文洲，積極找回原有訂單，近期已取得美國重要客戶標案，未來將分批出貨，整體供貨規模可達「數百標準貨櫃」水準。

駿吉-KY 2025年10月自結合併營收762萬元，月增達47.75％、年減31.77％，合計前10月合併營收9274萬元、年減46.68％，但年減幅度均見緩步收斂。胡德立強調，集團未來槍釘與半導體業務將並進，希望公司能逐步脫胎換骨。