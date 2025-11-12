中租-KY前三季自結合併營收734.18億元、年減4.62％，創同期次高，但歸屬母公司稅後淨利150.32億元、年減18.32％，為近5年同期低，每股盈餘8.45元。其中，台灣、中國大陸、東協營收年減3％、年減11％、年增4％，獲利年減3％、年減35％、年增47％。

中租-KY前三季信用資產7992.41億元，季增1.7％、年減3.14％，反應當前經濟政策及環境狀況不確定性，使公司放款意願趨守。其中，台灣季增0.31％、年增1.79％，中國大陸季減0.58％、年減4.87％，東協季增3.54％、年減7.64％。

中租-KY前三季合併延滯率自4.4％升至4.6％，其中台灣、中國大陸、東協自3.3％、6％、5.2％略升至3.4％、6.4％、5.3％，主因分母的信用資產規模減少。若觀察第三季新增延滯金額，相較第二季均顯示趨於穩定，資產品質管控改善效益可望逐步顯現。

中租-KY董事長陳鳳龍表示，台灣市場的業務及資產品質均維持穩定，若排除停止承做的車貸委外業務，則信用資產仍有機會維持5～7％成長。停止車貸委外業務的放款缺口目前約15億元，但已逐步收斂，預期可望透過中小企業、微型企業等其他融資業務填補。

中國大陸方面，中租-KY指出近2季以人民幣計價的新增延滯金額已趨於穩定，若此趨勢能持續或進一步改善，將更有信心能逐步回復業務成長動能。陳鳳龍表示，今年前三季新承作案件的新增延滯率相較去年同期確有下降，先期指標已見改善，後續將繼續觀察。

陳鳳龍指出，中國大陸市場的經濟下行、中美貿易戰壓力仍在，中租-KY首要任務為維持資產品質，待回穩後才會重新追求資產成長，目前將持續觀察至年底是否維持穩定而持續的改善、且超越預期，才會重新恢復追求業務成長策略。

而東協地區今年獲利表現相對亮眼，儘管信用資產成長仍受泰國業務動能放緩影響，但越南及泰國的資產品質已見相當程度改善，相關減損提列明顯減少，且馬來西亞及柬埔寨的放款動能表現相對強勁，均推升東協今年整體獲利貢獻。