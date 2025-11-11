竣邦-KY表示，10月營收年增主要受惠於運動品牌客戶需求持續暢旺，以及去年同期戶外領域主要客戶進行庫存調整、基期較低的影響，使年增幅度顯著。觀察今年累計前10月表現，戶外領域在基期效應帶動下銷售明顯回升，運動領域則因公司積極拓展多元品牌客戶策略，維持年增22%的穩健成長，顯示多元品牌布局已見成效，為整體營收注入持續成長動能。

展望第四季，竣邦-KY指出，雖為傳統旺季，但去年同期因主要戶外客戶進行庫存調整，曾出現集中出貨與回補情形；今年則觀察到戶外領域庫存已恢復正常水準，出貨回歸常態。此外，由於2026年農曆新年落在2月，品牌客戶出貨時程將略有延後，預期旺季效益將相對平緩。不過，公司目前掌握多家品牌客戶新產品導入與開發件數同步增加，有望為明年營運增添動能。整體而言，竣邦-KY今年營運穩健，持續優化產品組合與市場布局，並以技術創新與供應鏈整合為核心，迎接2026年新一輪成長契機。

竣邦-KY進一步指出，公司由過去聚焦高端機能布料市場，正逐步拓展至中高端產品領域，以兼顧穩定毛利與營收成長。未來將持續精進機能布料技術與材料創新，強化產品在防水透氣、耐候及環保等高附加價值機能領域的差異化優勢。隨著運動與戶外品牌對機能服飾需求持續攀升，公司亦積極布局專業工裝與多元應用市場，同時升級全球供應鏈管理體系，提升整體產業鏈整合效益，以因應市場快速變化，進一步強化競爭力，為長期營運成長奠定穩固基礎。