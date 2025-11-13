114年第三季，台灣大三大成長引擎同步推進，與去年同期相比，行動服務營收年增2%、家用寬頻營收年增3%、新科技事業營收年增11%；電信EBITDA年增5%。若排除一次性收益影響，稅後淨利年增則達3%。

行動業務方面，智慧型手機5G滲透率穩步提升至43%，4G用戶續約升轉5G後，月租費平均上升49%，推升智慧型手機月租用戶ARPU年增2%。在用戶經營上，台灣大推出多元獨門方案推動升轉，行動服務營收穩健成長，來自5G用戶的營收貢獻占整體行動服務營收比重已擴大至67%。月租用戶退租率穩定維持在0.60%的歷史低檔，NP（Number Portability，攜碼）市場移出總數亦年減19%。

家用寬頻部分，台灣大提供具競爭力的寬頻加掛方案，其中1Gbps方案價格較主要業者低23%至42%；此外，高頻寬需求持續推升，114年第三季300Mbps以上訂戶數年增達29%，進一步帶動寬頻上網營收至6.14億元，年增3%。有線電視業務方面，EBITDA達7.88億元。

新科技事業部分，第三季營收年增達11%，展現多元成長動能，涵蓋電信帳單代收代付（DCB, Direct Carrier Billing）、品牌電商、遊戲事業、電信金融、Web3應用與電動車充電服務等領域。

台灣大總經理林之晨表示，在電信市場的良性發展及營運成本嚴謹控管下，電信業務獲利可望持續穩步成長。台灣大自有的Telco+Tech產品與服務，搭配策略夥伴合作推出的解決方案，在業務推展上也有亮眼表現。公司預期，這些策略將持續創造穩健的自由現金流，不僅支持股利發放，亦可投資於核心及新興業務的發展。