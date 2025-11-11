祥碩第3季合併財報，單季營收達新台幣39.92億元，較上季成長18%、年增88%；毛利20.34億元，毛利率51%，較上季微降2個百分點；營業利益率29%；稅後淨利15.83億元，季增41%、年增62%，每股盈餘21.21元。累計前三季，合併營業收入達98.94億元，稅前淨利45.57億元，本期淨利39.26億元，歸屬母公司業主淨利同為39.26億元，基本每股盈餘達52.62元。

林哲偉指出，今年營收成長主因主要代工客戶在DIY主機板市場市佔率明顯提升，特別在電競領域展現強勁競爭力，成功取代對手，主要區域市場滲透率持續上升。同時，公司自有品牌業務亦穩健成長，其中USB4.0晶片在高階市場市佔率近乎100%，成為推升營收的重要動能。此外，第三季為併入Techpoint後首次完整貢獻季度營收，約占整體營收13%。目前代工業務占比約六成，自有品牌約三成。由於代工比重增加，使毛利率較上季略降兩個百分點，但仍維持高檔水準。

展望第四季，林哲偉表示，營運將維持穩健步調，雖受季節性因素影響，預期營收略低於第三季，但仍優於第二季，毛利率可望維持在50%至55%之間，全年營收可望再創歷史新高。

針對2026年展望，林哲偉指出，主要客戶AMD的AM5平台產品具顯著競爭優勢，預期明年仍將維持成長態勢。近期與AMD交流後，對方對明年展望維持樂觀，市場市占率在北美、南美已突破五成，歐洲亦逐步逼近此水準，亞太區達40%至50%之間，中國市場第四季更首度突破50%。

此外，祥碩也看好PCIe Gen4系列產品將成為新一波成長動能。公司計劃明年陸續送樣48-Lane、24-Lane、12-Lane與80-Lane等多款PCIe Gen4全套封裝產品，預期自2026年下半年起將逐步貢獻營收。

整體而言，林哲偉表示，公司預期2026年業績可望再創新高，雖成長幅度將小於2025年，但仍有望延續上升趨勢，為營運再添動能。