林哲偉指出，祥碩2026年的主要成長來源將來自四大方向，包括USB4持續放量、PCIe Gen4產品出貨、與主要客戶穩定合作，以及車用業務的貢獻。他表示，這些動能將推升公司整體營收與獲利再創新高。

面對大陸競爭對手的挑戰，林哲偉指出，祥碩在大陸市場的布局深厚，市場基礎穩固。部分同業嘗試以相似方案切入，反而顯示祥碩在當地客戶間的技術信任度與品牌口碑高。他強調，儘管競爭激烈，但公司在48-Lane產品交付速度方面明顯領先，整體仍維持技術與時程雙重優勢。

他進一步說明，部分競爭對手的樣品仍未達量產成熟度，祥碩則持續推進既有代工與自有品牌產品的研發與升級，同時拓展新市場與新應用，並推動客戶從舊版本升級至新一代規格方案。除了既有核心產品外，公司也積極布局AI伺服器與車用電子領域，期望開拓新成長曲線。

林哲偉強調，祥碩密切關注大陸在地品牌動態，但不會「坐以待斃」，將持續以技術創新、品牌深化與產品整合速度維持市場領先地位。公司目前聚焦AI伺服器、高速PC與車用市場三大應用軸線，持續投入研發與資源，推動長期穩健成長。

在車用市場方面，林哲偉指出，旗下子公司Techpoint自明年起將貢獻全年營收，新的ISP產品亦即將推出，明年將有test chip問世。未來公司將運用祥碩SerDes技術拓展新產品線，發揮技術整合效益。Techpoint整合計畫正按部就班推進，預期可望帶來更顯著的營運綜效與成長貢獻。

林哲偉表示，車用電子市場涵蓋範圍廣泛，包括影像傳輸與導航（Navigation）等應用。祥碩將持續優化電子後視鏡（E-Mirror）與導航系統等產品線，並推動垂直整合策略，技術層面將從ISP、RX、DX延伸至LCD控制晶片與CMOS感測器。隨著L2至L5自駕技術普及，車載鏡頭數量快速增加，對資料處理與影像優化需求同步提升。他強調，預期祥碩車用業務在未來四至五年內可望開始貢獻營收，扮演中長期成長新動能。