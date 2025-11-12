東捷資訊表示，第三季營運成長主要來自成功打入上市櫃半導體封裝產業客戶，承接ERP升級建置專案，以及挹注新客戶的SAP軟體授權貢獻，帶動整體營收獲利持續提升。公司10月營運延續動能，承接鞋服紡織業新客戶的SAP ERP專案，整體營運表現穩健向上，累計前10月合併營收11.65億元，年增19.8％，創歷年同期新高。

董事長謝穎昇指出，在「ACE王牌計畫」（AI、Cloud、Cybersecurity、ESG）營運策略拓展下，公司甫設立的商務增長服務部（BAS）已逐步展現市場競爭優勢。BAS商務增長專業團隊的挹注，結合公司逾20年的產業顧問及SAP ERP等相關系統導入經驗，以「端對端」服務理念為核心，提供整合商業、業務、數據、AI/ML/RPA應用等最合適顧客體驗與商務增長解決方案，預期將持續推升公司整體營運動能。

東捷資訊在既有ERP上雲服務的推動下，已陸續取得上市櫃製藥業指標性客戶，以及協助AI技術軟體客戶導入SAP Cloud ERP（公有雲ERP），更讓傳統鋼管業領導品牌率先採用SAP Cloud ERP Private（私有雲ERP），為產業數位轉型立下新標竿。這些具代表性專案成果不僅促進ITTS品牌口碑持續擴散，也為後續專案複製創造更多商機。展望未來，公司將深化客戶服務，透過垂直延伸提供客戶產品加值服務與整合應用，同時擴大水平市場佈局持續聚焦製造業、零售通路與電商等核心產業，強化市場深度與整體服務能量。

為強化與整合公司既有資源，BAS團隊將以主導商業加值專案方式，從既有SAP ERP導入後的實際應用出發，協助企業持續優化系統效益與營運效率，透過整合雲端應用、資料分析與流程自動化服務，不僅提升營運績效與服務深度，更為客戶在數位轉型過程中創造更高的營運價值。此外，公司於近期擴展資安團隊，因應客戶對資安管理日益提升的需求，預期可望成為後續潛在成長動能。公司亦持續掌握集團客戶持續擴張的系統建置優化需求，包含近期上線的新一代智慧製造執行系統（MES），展現團隊在集團整合發展與跨國市場的前瞻佈局與實質競爭力。