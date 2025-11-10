消費者防詐服務方面，Whoscall MAU（月活躍用戶) 在海外市場尤其泰國與菲律賓的帶動下，將持續增長。Whoscall訂閱收入持續隨MAU的成長而增加，也於8月下旬開始在台灣市場推出全新的多人訂閱方案滿足不同族群的需求，推行差異化定價策略，同時提升訂閱用戶覆蓋度。數位廣告收入成長動能逐步回升，今年在MAU持續提升下可望回歸成長。

金融科技服務方面，JUJI招財麻吉推廣成果持續擴大，提供流程全面數位化的服務，成長快速。此外，將持續展現高獲客效率，以及精準風控以維持低延滯率。JUJI招財麻吉營收在高成長下，已佔整體營收超過一成，推升金融科技服務長期成長，成為新的成長動能。袋鼠金融持續擴充金融服務項目並拓展至民生消費場景，帶動整體金融科技事業維持高成長。

袋鼠金融於11月初宣布推出全新訂閱服務「交通月卡」，展現品牌自金融科技延伸至生活消費場景的策略佈局，強化經營會員生態系。訂閱「交通月卡」可同時享有 WeMo 共享機車、55688 台灣大車隊、機場接送服務「揪車JoinMe」及停車服務「自由停 CROSS PARKING」四大交通品牌的優惠，享受更靈活且划算的交通體驗。袋鼠金融將持續善用平台流量，透過跨產業合作，打造一站式金融與生活消費的服務。

企業端防詐服務方面，海內外多項合作案可望陸續轉為營收，加上收購ScamAdviser將併入整年度營收，預期加速成長。在AI技術的升級與政策法規的推動下，Watchmen商譽保護服務成功獲政府機構導入，並已與多間海內外代理商達成策略合作，客戶數量有望快速成長。