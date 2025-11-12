AI/ASIC伺服器及載板需求暢旺，且技術門檻大幅提升，帶動上游材料高階鑽針、墊板及玻纖布供不應求，近幾年積極佈局高階產品的尖點、鉅橡與富喬在高階產品出貨放量下，營運展現強勁成長力道。

在高階產品挹注下，尖點114年第3季營業毛利為3.66億元，較上季增加22.8%，年增37.7%，單季合併毛利率為31.3%，較上季增加1.9個百分點，年增3.7個百分點，單季營業利益為1.86億元，較上季增加32.2%，年增79.6%，淨利歸屬於母公司業主為1.09億元，季增39.6%，年增60.2%，單季每股盈餘為0.77元；累計前3季淨利歸屬於母公司業主為2.4億元，年增52.4%；每股盈餘為1.69元。

富喬114年第3季營業毛利為4.12億元，季成長17.94%，單季合併毛利率為26.87%，年增2.32個百分點，營業淨利為2.59億元，季增28.15%，營業淨利率為16.89%，季增2.69個百分點，歸屬於母公司業主淨利2.83億元，賺贏上半年，單季每股盈餘為0.54元，累計前3季稅後盈餘為4.2億元，每股盈餘為0.81元。

鉅橡第3季合併營收為3.43185億元，營業毛利為0.79027億元，營業淨利為3200萬元，歸屬於母公司業主淨利3801.7萬元，賺贏上半年，單季每股盈餘為0.47元；累計前3季歸屬於母公司業主淨利6563萬6000元，每股盈餘為0.81元。

由於載板等客戶需求強勁，且訂單能見度高，尖點與鉅橡均已啟動漲價，並進行大擴產，受惠於漲價效應，以及玻纖市場需求穩定，尖點、鉅橡、富喬營運有望一路好到明年，今天盤中股價連袂大漲，尖點與富喬更強攻漲停板。