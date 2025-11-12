八方雲集股價10月中小幅拉回183.5元後止跌回升，在績優題材激勵下，今（12）日跳空開高4.22％後放量直衝漲停價221.5元，創近32月新高，早盤維持逾9％漲勢，領漲觀光類股、表現強於大盤。三大法人偏多操作，上周合計買超703張、本周迄今續買超244張。

八方雲集第三季合併營收22.02億元，季增4.49％、年增7.41％，營業利益2.81億元，季增16.69％、年增達51.21％，雙創歷史新高。配合業外轉盈登近5季高，歸屬母公司稅後淨利2.35億元，季增22.09％、年增達62.17％，每股盈餘3.53元，齊創歷史新高。

合計八方雲集前三季合併營收64.87億元、年增10.11％，營業利益7.63億元、年增達45.44％，雙創同期新高。儘管業外轉虧落底，歸屬母公司稅後淨利6.22億元、年增達41.04％，每股盈餘9.34元，亦雙創同期新高，並已賺贏去年全年。

觀察八方雲集本業獲利指標，第三季毛利率36.15％、營益率12.78％，分創近11季、近19季高，前三季毛利率35.81％、營益率11.77％，分創近3年同期高及同期次高，營收規模擴大配合本業獲利能力提升，帶動稅後淨利同步登峰。

八方雲集表示，第三季營運表現亮眼，主要受惠台灣市場持續執行「汰弱留強」展店策略，「八方雲集」與「梁社漢排骨」雙品牌門市年增39家，多店網絡效益顯現，且美國市場展店布局穩健推進，帶動整體營運表現持續成長。

截至10月底，八方雲集全球總店數達1386家，其中台灣1296家、香港78家、美國12家。前三季獲利超越去年全年，主因台灣市場經營體質已達「穩定成長＋規模經濟」的成熟階段，雙品牌門市網絡擴大、中央廚房及供應鏈稼動率提升，使毛利與營業效率同步改善。

同時，八方雲集近年持續優化門市坪效、點餐動線設計及組織訓練制度，使單店獲利結構更健康，能在景氣波動中維持高營運韌性。台灣餐飲市場第二季以來回溫明顯，八方雲集來客數及客單價維持穩定，梁社漢排骨推出新品有效提升門市銷售效率，亦強化獲利體質。

海外市場方面，八方雲集今年已完成美國加州與德州的雙核心布局架構，第13家門市選址北加州矽谷灣區的聖塔克拉拉（Santa Clara），本月已展開試營運，期間即獲得熱烈迴響，顯示正宗台灣味在當地具高度市場接受度，將於11月中旬正式開幕。

展望後市，八方雲集將以加州成熟市場動能×德州新興科技聚落成長為兩大核心，持續推動供應鏈在地化、門市標準化與成本結構優化，構建適合美國市場的營運與供應鏈模式，並逐步複製拓展至其他州別。

其中，八方雲集今年首度跨足線上電商平台，將實體門市經典產品延伸至線上通路，特別推出超高人氣的「梁社漢金牌牛肉麵」系列於momo購物網上架販售，並搭配雙11、雙12等檔期活動，開拓全新銷售管道，形塑新成長曲線，為股東與消費者共同創造長期價值。