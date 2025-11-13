台灣高鐵提醒TGo會員，前一年度累積的TGo點數將於114年12月31日到期，建議會員盡速檢視帳戶，別讓寶貴點數到期失效。台灣高鐵為提供會員更便利兌換管道，不僅提供TGo點折抵高鐵票價，更可透過「點數365」平台兌換人氣品牌商品，還可在「T-Shopping高鐵線上購」選購會員專屬好物，輕鬆將點數彈性折抵消費。

台灣高鐵表示，為讓更多旅客享受成為高鐵TGo會員的好康，這次特別針對新加入TGo的旅客，祭出加碼優惠，即起至12月31日新註冊「高鐵會員TGo」帳戶並完成開通者，於開通後搭乘高鐵即可享有加贈點數回饋，搭乘1次回饋100點、搭乘2次以上回饋200點，每月上限200點，最高可累計回饋達600點，現在加入高鐵TGo會員，正是最佳時機。

台灣高鐵說明TGo點數兌換方式，包括「票價折抵」，透過T-EX行動購票App、高鐵網路購票或便利商店購票系統，購票時使用點數折抵票價，最高可折800元；「點數365」，只要99點起，就能兌換超商咖啡、人氣餐飲、生活小物等百種品牌商品。

「T-Shopping高鐵線上購」消費折抵，精選近千種優質好物與高鐵限定商品，消費時可用TGo點數折抵；「高鐵假期」旅遊行程折抵優惠，在高鐵假期網站使用點數折抵旅遊行程，讓旅行更超值。

台灣高鐵提到，TGo會員購票乘車每消費20元即可累積1點，並享有指定車次優惠、生日禮及列車商品95折等專屬禮遇，還能將銀行、電信等合作夥伴的點數轉換為TGo點數，一次整合、輕鬆兌換。年底前，會員可透過「TGo會員網站」或「台灣高鐵App」查看自己的點數，把即將到期的點數兌換成喜愛的商品。