台康繼EG12014再次與國際生物相似藥大廠山德士簽訂第二款自行開發治療HER2陽性乳癌生物相似藥EG1206A(Pertuzumab Biosimilar to Roche Perjeta)，除臺灣、大陸、澳門、韓國、蒙古、汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、緬甸、菲律賓與日本以外之全球專屬授權銷售合約。台康將負責本產品開發、生產製造及藥品供應。

EG1206A已完成臨床動力學臨床試驗，且上個月已取得美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟藥品管理局(EMA)可納入精簡開發範疇，臨床三期比較療效試驗將可豁免之正面回應。

這次簽約是台康生技生物相似藥開發的另一項重大突破之里程碑。本協議進一步強化Sandoz與台康夥伴合作關係，雙方先前已簽訂EG12014(Trastuzumab Biosimilar含150 mg與420mg劑型)全球商業化協議。EG12014也已獲歐盟執委會(European Commission)批准，並正在美國FDA提交上市許可申請(BLA)。

目前全球將近二百三十萬乳癌患者其中有約20%診斷為HER2陽性病患，Trastuzumab合併Pertuzumab療法目前已是此類患者標準治療，近期臨床研究發現Pertuzumab合併Trastuzumab deruxtecan(Enhertu)聯合療法，有望成為HER2陽性轉移乳癌患者新的一線治療標準。因此EG1206A後續市場將可更大延伸及拓展，台康除已上市第一代EG12014藥品外，一旦第二代EG1206A產品上市將更可提供HER2陽性表現之乳癌病患獲得更多治療機會。