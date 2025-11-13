台康生技繼旗下EG12014再次與國際生物相似藥大廠山德士(Sandoz)簽訂第二款自行開發治療HER2陽性乳癌生物相似藥EG1206A，全球專屬授權銷售合約。據合約約定，台康除可獲得總額達1.52億美元的簽約及里程碑(Milestones)金外，並將依市場銷售表現再獲得銷售獎勵金；同時，在產品上市後，亦將享有一定比例的銷售分潤。台康將負責產品開發、生產製造及藥品供應。

台康繼EG12014再次與國際生物相似藥大廠山德士簽訂第二款自行開發治療HER2陽性乳癌生物相似藥EG1206A(Pertuzumab Biosimilar to Roche Perjeta)，除臺灣、大陸、澳門、韓國、蒙古、汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、緬甸、菲律賓與日本以外之全球專屬授權銷售合約。台康將負責本產品開發、生產製造及藥品供應。

這次簽約是台康生技生物相似藥開發的另一項重大突破之里程碑。本協議進一步強化Sandoz與台康夥伴合作關係，雙方先前已簽訂EG12014(Trastuzumab Biosimilar含150 mg與420mg劑型)全球商業化協議。EG12014也已獲歐盟執委會(European Commission)批准，並正在美國FDA提交上市許可申請(BLA)。