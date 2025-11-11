美時10月合併營收達新台幣27.53億元，年增46%，前10月營收為新台幣170億元，較去年同期增加6%。2025(今)年截至10月，美時的亞洲業務累計營收同比增長15%，持續受惠於泰國及越南的強勁表現，東南亞營收較同期增長126%。與去年同期相比，出口市場小幅下滑3%，除了美國血癌藥Lenalidomide的雙位數成長受到其他出口產品貢獻下降抵銷，亦受到新台幣對美金較去年同期升值約3%的影響。

台康生技今日平盤開出後，買單積極進駐，股價一度衝上68.3元，漲幅在5%。台康生技開發的乳癌生物相似藥產品EG1206A (Pertuzumab biosimilar)，三期臨床試驗豁免得到美國FDA及歐盟EMA正面回應，將正式終止EG1206A的三期臨床試驗，這項豁免臨床三期試驗成果，台康將加速送審資料準備，產品進入市場的時間也會縮短。

EG1206A是第二代HER2陽性標靶抗體藥物 Perjeta(Pertuzumab)的生物相似藥，EG1206A針對HER2受體有不同的結合機制，可產生雙重封鎖(Dual Blockade)的效果。與第一代Trastuzumab 合併使用具有協同作用，用於治療HER2陽性的早期乳癌與轉移性乳癌。這類乳癌的病人約佔每年乳癌新發病的20~30%，此雙標靶治療可更加延長患者的存活期與治療成效，在高風險的乳癌患者是國際治療準則建議的標準治療。